В Италии начали увольнять непривившихся медиков

В Италии медицинских работников, не сделавших прививки от COVID-19, начали отстранять от исполнения служебных обязанностей. Об этом сообщает телеканал Sky TG24.
Кампания по вакцинации в стране началась 27 декабря 2020 года. 1 апреля 2021 года Совет министров Италии
При этом декрет предусматривал, что информация об «отказниках» будет направлена медвластям в срок до 16 апреля. На деле для сбора данных потребовалось более двух месяцев. В настоящее время первых отказавшихся от вакцинации отстраняют от работы, если они сразу же не делают прививку.
По последним данным, в Италии не вакцинировались около 2,3% от общего числа медработников, или порядка 46 тысяч человек.
Ранее сообщалось о том, что следователи в Генуе расследуют смерть 18-летней итальянки, которая скончалась после прививки от коронавирусной инфекции. Ей сделали укол препаратом AstraZeneca.