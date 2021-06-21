В Италии начали увольнять непривившихся медиков

В Италии медицинских работников, не сделавших прививки от COVID-19, начали отстранять от исполнения служебных обязанностей. Об этом сообщает телеканал Sky TG24.

Кампания по вакцинации в стране началась 27 декабря 2020 года. 1 апреля 2021 года Совет министров Италии принял декрет по борьбе с коронавирусом, в котором предусматривалась обязательная вакцинация для всех медицинских работников. Обязанность распространяется на специалистов системы здравоохранения, работающих в государственных и частных медицинских и социальных структурах и аптеках. Медработники, отказавшиеся от прививок, могут быть переведены на работу, исключающую контакты с коллегами и пациентами, но только в случае наличия таковой. В ином случае работник просто отстраняется от выполнения своих обязанностей без сохранения заработной платы на срок до 31 декабря 2021 года.

При этом декрет предусматривал, что информация об «отказниках» будет направлена медвластям в срок до 16 апреля. На деле для сбора данных потребовалось более двух месяцев. В настоящее время первых отказавшихся от вакцинации отстраняют от работы, если они сразу же не делают прививку.

По последним данным, в Италии не вакцинировались около 2,3% от общего числа медработников, или порядка 46 тысяч человек.

Ранее сообщалось о том, что следователи в Генуе расследуют смерть 18-летней итальянки, которая скончалась после прививки от коронавирусной инфекции. Ей сделали укол препаратом AstraZeneca.