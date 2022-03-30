Французский истребитель перехватил угнанный в Италии самолёт

В Италии мужчина угнал пассажирский самолёт и полетел в сторону Франции. На перехват воздушного судна был отправлен французский истребитель Mirage 2000, сообщает радио Europe 1. Как выяснилось позднее, угонщиком был 33-летний уроженец Словакии.
В связи с инцидентом было временно
В результате истребитель вынудил правонарушителя посадить самолёт на аэродроме Экс-ле-Миль.
При задержании мужчина оказался без обуви и документов. При этом он передал сотрудникам правоохранительных органов письмо на английском языке. Его содержание не раскрывается.
Ранее сообщалось, что на болгарско-сербской границе был задержан экс-министр финансов Болгарии. Машина, которой управлял бывший чиновник, была объявлена в России в розыск как угнанная и числилась в списках Интерпола.