Французский истребитель перехватил угнанный в Италии самолёт

В Италии мужчина угнал пассажирский самолёт и полетел в сторону Франции. На перехват воздушного судна был отправлен французский истребитель Mirage 2000, сообщает радио Europe 1. Как выяснилось позднее, угонщиком был 33-летний уроженец Словакии.

В связи с инцидентом было временно закрыто воздушное пространство над Ниццей. Борт летел на малой высоте, без радиосвязи и плана полёта. Самолёт успел пролететь над рядом секретных военных объектов, полёты над которыми запрещены: в частности, это были военно-морская база Тулон (порт приписки французских атомных подводных лодок) и аэропорт Ницца — Лазурный Берег.

В результате истребитель вынудил правонарушителя посадить самолёт на аэродроме Экс-ле-Миль.

При задержании мужчина оказался без обуви и документов. При этом он передал сотрудникам правоохранительных органов письмо на английском языке. Его содержание не раскрывается.

Ранее сообщалось, что на болгарско-сербской границе был задержан экс-министр финансов Болгарии. Машина, которой управлял бывший чиновник, была объявлена в России в розыск как угнанная и числилась в списках Интерпола.