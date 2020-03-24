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Очередной, пятнадцатый по счёту, российский военно-транспортный самолёт Ил-76 прибыл на итальянскую авиабазу «Пратика-де-Маре» в окрестностях Рима.

Он доставил оборудование для диагностики, специальное имущество и средства для дезинфекции и борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что операция по переброске...