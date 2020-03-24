В итальянском городе Сан-Дженнаро-Везувиано, расположенном в провинции Неаполь, карабинеры прервали крещение. Таинство в одном из храмов, несмотря на карантинный режим, проводил местный священник.
В отношении служителя церкви, родителей несовершеннолетнего, крёстного отца ребёнка и фотографа ведётся следствие,
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что совет министров в 15 раз увеличил штрафные санкции для нарушителей мер, установленных правительством в целях противодействия пандемии COVID-19, писал NEWS.ru.
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