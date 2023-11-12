В Италии ловили сбежавшего из цирка льва Под Римом по улицам гулял сбежавший из цирка лев

Фото: t.me/amurleo_land

Лев сбежал из цирка в итальянском Ладисполи под Римом, сообщил мэр города Алессандро Грандо. Он призвал земляков не выходить на улицы. В соцсетях также появились кадры хищника-беглеца, передает РИА Новости.

Важное сообщение! Лев сбежал из цирка, разместившегося на улице Медитерранео <...>. Работники цирка при поддержке правоохранительных органов, оперативно прибывших на место, ведут операцию по поимке животного. Просьба быть максимально внимательными и избегать перемещений вплоть до нового сообщения, — рассказал он в соцсети.

Жители городи по-разному отреагировали на информацию от градоначальника: кого-то охватила паника, а кто-то недвусмысленно выразил радость в связи с бегством животного из цирка. Лев-беглец был на свободе шесть часов. Затем животное поймали и вернут в цирк. Его усыпили снотворными и передали в руки сотрудников цирка. При этом мэр Грандо выразил надежду, что данный эпизод позволит изменить отношение к эксплуатации животных в цирках.

Ранее первый зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что в российских цирках могут запретить использовать животных. По его словам, соответствующий законопроект был направлен на рассмотрение региональным властям, сенаторам и правоведам для получения их отзывов.