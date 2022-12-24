Только президент России Владимир Путин может положить конец конфликту на Украине, заявил в интервью газете Corriere della Sera экс-премьер Италии Марио Драги. Он подчеркнул, что политика Рима в касательно помощи Киеву и санкций против Москвы проводилась, несмотря на тесные связи, существовавшие ранее между Италией и Россией.

Мое правительство всегда искало мира и пыталось содействовать возможному посредничеству: думаю, например, о том, что было сделано с зерном, заблокированным в портах Черного моря. Но только президент Путин может положить конец этой бойне, — сказал Драги.