В Италии карантин из-за коронавируса продлили до 3 мая

https://static.news.ru/photo/fe769632-7b5a-11ea-83c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Карантин и ограничительные меры, введённые в Италии для сдерживания распространения коронавируса, будут сохраняться до 3 мая. Об этом 10 апреля заявил премьер-министр Джузеппе Конте.

Это решение непростое, но необходимое. Если мы сдадимся сейчас, есть угроза, что всё начнётся сначала, — сказал чиновник в эфире первого канала государственного телевидения RAI.

При этом он допустил, что работа предприятий, закрытых из-за карантина, может возобновиться ранее этого срока, если ситуация улучшится.

Ранее NEWS.ru писал, что распространение коронавируса нового типа замедлилось за последнюю неделю в ряде стран Европы, включая Испанию и Италию. Об этом 10 апреля заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Вместе с тем он выразил обеспокоенность ускорением распространения инфекции в других государствах. В этой связи он обратил внимание на рост числа инфицированных в сельских районах Африки.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,65 млн человек, погибли свыше 100,3 тысячи, выздоровели 368,6 тысячи.

В России на 10 апреля зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.