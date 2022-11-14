Италия изменила правила приема российских паспортов на визу Визовые центры Италии перестанут принимать пятилетние российские паспорта с 15 ноября

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Итальянские визовые центры с 15 ноября станут принимать к рассмотрению на визу только биометрические загранпаспорта россиян сроком на десять лет, говорится в сообщении на сайте «Виза менеджмент сервис», официально аккредитованного Визового центра Италии в Москве. Россияне, имеющие пятилетние загранпаспорта, не смогут подать документы на итальянскую визу, небиометрические документы больше не принимаются.

С 15 ноября 2022 года для граждан РФ к рассмотрению принимаются только биометрические загранпаспорта сроком на 10 лет, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что россияне, получившие загранпаспорта в вошедших в состав России бывших украинских областях, а также в Абхазии и Южной Осетии, могут не получать шенгенские визы в Евросоюз. Это решение предварительно согласовано с Европарламентом и ожидает одобрения всех стран — членов ЕС.

В Евросовете отметили, что российские загранпаспорта, выданные в указанных регионах, уже не признаются или находятся в процессе непризнания государствами — членами ЕС. Решение о невыдаче виз призвано сформировать общий подход для обеспечения безопасности ЕС и реализации его пограничной и визовой политики.