В Италии из-за коронавируса за сутки умерли 575 человек

https://static.news.ru/photo/0639263e-80cc-11ea-92fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Италии за последние сутки подтверждено 3493 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заражённых в этой стране достигло 172 434 человек.

За последние сутки от последствий коронавируса умерли 575 человек, общее количество летальных исходов составило 22 745, — сообщается на сайте департамента гражданской защиты Италии.

Больше всего инфицированных коронавирусом насчитывается в Ломбардии (33 434), регионе Эмилия-Романья (13 585) и Пьемонте (13 998).

Как писал NEWS.ru, по данным на 17 апреля, в 81 российском регионе за последние сутки подтверждено 4070 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выписаны по выздоровлении 286 пациентов, скончался 41 человек. Всего в России зарегистрировано 32 007 заболевших в 85 регионах, 2590 выздоровели, число скончавшихся выросло до 273 человек.