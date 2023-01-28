В Италии и Франции назвали количество ракет, которые отправят Киеву Италия и Франция отправят на Украину около 700 ракет для систем ПВО

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ЗРК на базе пусковой установки вертикального пуска с ЗУР «Aster-30»

Рим и Париж договорились о закупке порядка 700 зенитных ракет Aster-30, часть из которых направят Украине для обеспечения противовоздушной обороны, пишет газета Il Messaggero со ссылкой на свои источники. Часть ракет останется в арсеналах Италии и Франции. Совместное решение приняли главы министерств обороны двух стран.

Бывший военный советник трех премьер-министров и начальник штаба ВВС Италии Леонардо Трикарико в разговоре с изданием заявил, что эти поставки военной помощи на Украину станут самыми массовыми с момента начала боевых действий.

Фаза конфликта такова, что сегодня Украина как никогда нуждается в укреплении своей системы ПВО. Мы видели, как русские используют одни из самых совершенных и современных крылатых ракет, поэтому защита от этих коварных систем должна быть как можно прочнее. В этом контексте вклад, который внесет Италия, будет более ценным, чем когда-либо, — говорит Трикарико.

Источники газеты La Stampa отмечают, что решение пока не может быть оглашено официально. В итоговом коммюнике по переговорам глав министерств обороны не называются конкретные объемы помощи. Официально решение будет приниматься премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто предположил, что третья мировая война может начаться, когда российские танки подойдут к границам Европы. Он призвал не допустить появления российской бронетехники в Киеве и вблизи границ Евросоюза.