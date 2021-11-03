В Италии допустили возможность ревакцинации людей, привитых «Спутником V»

Граждане, привитые от коронавируса вакцинами, которые не признаны фармрегулятором Италии, смогут пройти ревакцинацию в стране. Об этом в эфире телеканала Rai1 заявил генеральный директор Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) Никола Магрини, допустивший возможность ревакцинации для тех, кто прежде использовал в том числе российский «Спутник V».

Подобный шаг итальянского регулятора позволит таким лицам получить так называемые green pass — электронные COVID-сертификаты. При ревакцинации им будут вводить бустерную дозу используемых в Италии препаратов от коронавирусса.

Сегодня был обсуждён вопрос о том, чтобы дать возможность получить бустерную дозу тем, кто был вакцинирован другими препаратами, например Sinovac и «Спутник». Эти вакцины получат такую возможность. Полагаю, такое решение облегчит получение green pass, — подчеркнул Магрини.

Ранее стало известно, что признание вакцины «Спутник V» в Европе пошло бы быстрее, если бы этот процесс основывался на результатах её практического использования. Однако чиновники Европейского медицинского агентства (ЕМА) и ВОЗ предпочитают не замечать успехов препарата. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.