Премьер-министр Италии Джорджа Мелони дала высокую оценку дипломатическим усилиям Турции по возобновлению зерновой сделки, передает агентство Askanews. Об этом она заявил в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По данным агентства, в ходе визита обсуждались ключевые мировые проблемы, включая конфликт между Израилем и Палестиной, а также ситуацию на Украине. Отмечается, что Мелони особо выделила усилия Турции в сфере дипломатического посредничества и подчеркнула значимость возобновления черноморской зерновой инициативы.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили вопросы безопасности и развития в Средиземном море, включая ситуацию в Ливии, а также обсудили будущее Африки в свете предстоящего саммита в Риме. Агентство отметило, что переговоры в особняке Вахдеттин в Стамбуле продолжались более двух часов, а до этого Мелони прогулялась по Стамбулу, посетив Гранд-базар и пообщавшись с местными жителями.

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Это соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН, направленное на создание безопасного коридора для вывоза зерна из украинских портов по Черному морю. Договор перестал действовать в июле 2023 года. По словам представителей МИД РФ, зерновая сделка утратила свою изначальную гуманитарную функцию. Комментируя отмену сделки, Песков заявил, что одной из причин ее отмены стало невыполнение условий России.

Телеграм-канал NEWS.ru

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале

ПОДПИСАТЬСЯ