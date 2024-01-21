В Италии дали оценку усилиям Турции по возобновлению зерновой сделки Askanews: Мелони высоко оценила усилия Анкары по возобновлению зерновой сделки

Фото: Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони дала высокую оценку дипломатическим усилиям Турции по возобновлению зерновой сделки, передает агентство Askanews. Об этом она заявил в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По данным агентства, в ходе визита обсуждались ключевые мировые проблемы, включая конфликт между Израилем и Палестиной, а также ситуацию на Украине. Отмечается, что Мелони особо выделила усилия Турции в сфере дипломатического посредничества и подчеркнула значимость возобновления черноморской зерновой инициативы.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили вопросы безопасности и развития в Средиземном море, включая ситуацию в Ливии, а также обсудили будущее Африки в свете предстоящего саммита в Риме. Агентство отметило, что переговоры в особняке Вахдеттин в Стамбуле продолжались более двух часов, а до этого Мелони прогулялась по Стамбулу, посетив Гранд-базар и пообщавшись с местными жителями.

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Это соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН, направленное на создание безопасного коридора для вывоза зерна из украинских портов по Черному морю. Договор перестал действовать в июле 2023 года. По словам представителей МИД РФ, зерновая сделка утратила свою изначальную гуманитарную функцию. Комментируя отмену сделки, Песков заявил, что одной из причин ее отмены стало невыполнение условий России.