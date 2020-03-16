https://static.news.ru/photo/f4c7cb9a-67ac-11ea-afbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Lok Press

За минувшие сутки число летальных исходов от коронавируса в Италии увеличилось почти на 350 человек.

Об этом сообщает служба гражданской обороны страны. На данный момент общее число жертв заболевания в стране составляет 2158 человек, передаёт РИА Новости.

16 марта стало известно, что китайские власти в срочном порядке отправят на Апеннины медиков и гуманитарную помощь. Об этом заявил глава КНДР Си Цзиньпин, сообщал NEWS.ru.

Всего в мире число заболевших коронавирусом перевалило за 173 тысячи человек. Скончались 6,6 тысячи пациентов, выздоровели 77 тысяч человек. В России на данный момент коронавирус диагностирован у 93 заболевших, 6 человек выписали, 79 человек находятся в стационаре, у 57 заболевание проходит в лёгкой форме.