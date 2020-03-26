https://static.news.ru/photo/eb05c176-6f8f-11ea-bdb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Италии количество летальных исходов от коронавируса превысило восемь тысяч. По информации Департамента гражданской защиты страны, за сутки от COVID-19 скончались ещё 662 человека.

Количество заразившихся за последние сутки увеличилось почти на 4,5 тысячи человек. Из них более половины зафиксировано в северном регионе Ломбардия. Всего инфицированных 62 013.

Вылечились почти 1000 человек. Общее число заболевших с момента начала пандемии, включая всех, кто умер или уже выздоровел, составляет 80 539, передаёт ТАСС.

Ранее врач-реаниматолог Ирина Шлычкова, которая много лет работает в Италии, рассказала о ситуации в стране. По её словам, то, что происходит, «ужасно страшно». Люди не могут проститься со своими умершими близкими. Вместо этого они смотрят на гробы, которые везут колонны машин в Бергамо, писал NEWS.ru.