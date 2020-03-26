В Италии количество летальных исходов от коронавируса превысило восемь тысяч. По информации Департамента гражданской защиты страны, за сутки от COVID-19 скончались ещё 662 человека.
Количество заразившихся за последние сутки увеличилось почти на 4,5 тысячи человек. Из них более половины зафиксировано в северном регионе Ломбардия. Всего инфицированных 62 013.
Вылечились почти 1000 человек. Общее число заболевших с момента начала пандемии, включая всех, кто умер или уже выздоровел, составляет 80 539,
Ранее врач-реаниматолог Ирина Шлычкова, которая много лет работает в Италии, рассказала о ситуации в стране. По её словам, то, что происходит, «ужасно страшно». Люди не могут проститься со своими умершими близкими. Вместо этого они смотрят на гробы, которые везут колонны машин в Бергамо, писал NEWS.ru.
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