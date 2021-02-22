В Италии более 200 гробов с телами смыло в море из-за оползня

https://static.news.ru/photo/976ad092-75dd-11eb-b744-96000091f725_660.jpg Фото: Luca Ponzi/twitter.com

В одном из пригородов итальянской Генуи часть кладбища сошла в море из-за оползня, в результате чего в воде оказались более 200 гробов с покойниками.

Инцидент произошёл 22 февраля. Местная пожарная служба опубликовала фото с места происшествия. Судя по снимкам, перепад высоты между поверхностью воды и краем утёса составил несколько десятков метров. Сотрудники береговой охраны и спасатели установили подводные барьеры, чтобы не дать гробам отдалиться от берега. В данное время они заняты подъёмом их на территорию кладбища, передаёт MK.RU.

ЧП могло произойти из-за эрозии почвы, вызванной сильными приливными волнами. От смещения почвы пострадали также две капеллы. Находившимся на кладбище рабочим удалось спастись.

Ранее гроб с телом пожилой женщины в городе Холмске провезли к месту захоронения на кладбище в санях. Это оказался единственный способ доставить покойную к месту упокоения, так как погост засыпало снегом. Такая ситуация вызвала возмущение среди местных жителей, которые узнали о произошедшем. Они раскритиковали местные власти за то, что семье усопшей пришлось буквально толкать гроб перед собой по узкой тропинке. Люди упрекнули работников кладбища за то, что те не смогли почистить дорожки, чтобы обеспечить доступ к могилам.

Как пояснили в районной администрации, похороны проходили на старом кладбище. Там не выделяют участки для новых захоронений, но некоторые жители хоронят близких с другими членами семьи. Работники этого кладбища не рискуют использовать тяжёлую технику для уборки снега, так как боятся повредить захоронения. Почему расчистка не была произведена вручную, в том числе для тех, кто приходит к могилам давно умерших родственников, чиновники не уточнили, писал NEWS.ru.