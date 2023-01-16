В Италии арестовали самого разыскиваемого мафиози ANSA: в Италии задержан босс «Коза ностра» Маттео Денаро

Фото: Us Carabinieri/Keystone Press Agency/Global Look Press

Маттео Мессину Денаро

В Италии арестован один из главарей преступной организации «Коза ностра» Маттео Мессину Денаро, сообщает агентство ANSA. Он скрывался от правосудия в течение последних 30 лет и возглавлял список самых разыскиваемых боссов мафии.

Денаро задержали в одной из частных клиник в Палермо, где он проходил курс лечения. В операции принимали участие несколько десятков карабинеров. После задержания главу мафии доставили в «секретное место».

Великая победа государства, которое демонстрирует, что оно не сдается перед лицом мафии, — заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, комментируя поимку мафиози.

По данным агентства, Денаро заочно приговорен к пожизненному заключению по делу об убийстве борцов с мафией Джованни Фальконе и Паоло Борселлино, которое произошло в 1992 году.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области сотрудники полиции, ФСБ, Росгвардии и СКР задержали главаря и двух членов местной организованной преступной группировки (ОПГ). Они подозреваются в торговле оружием, мошенничестве, вымогательстве и ряде других преступлений, включая несколько убийств.