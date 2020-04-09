В Италии 100 врачей скончались от коронавируса

В Италии скончались по меньшей мере 100 врачей, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщила местная Ассоциация докторов.
80 из умерших работали на севере республики, наиболее пострадавшем от вспышки COVID-19 районе страны.
По данным итальянского Института здоровья, коронавирусом в стране оказались инфицированы более 13 500 медицинских работников,
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте допустил, что карантинные меры могут быть ослаблены к концу апреля. Это произойдёт при условии, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией продолжит снижаться, писал NEWS.ru.
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