В Италии 100 врачей скончались от коронавируса

https://static.news.ru/photo/028509ce-7a6c-11ea-93fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Италии скончались по меньшей мере 100 врачей, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщила местная Ассоциация докторов.

80 из умерших работали на севере республики, наиболее пострадавшем от вспышки COVID-19 районе страны.

По данным итальянского Института здоровья, коронавирусом в стране оказались инфицированы более 13 500 медицинских работников, отмечает CNN.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте допустил, что карантинные меры могут быть ослаблены к концу апреля. Это произойдёт при условии, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией продолжит снижаться, писал NEWS.ru.