В испанском Буньоле улицы окрасились красным из-за боев с необычным оружием В испанской Валенсии провели фестиваль La Tomatina с битвой на помидорах

Фото: Jorge Gil/Keystone Press Agency/Global Look Press

В испанской Валенсии устроили битву на помидорах в рамках ставшего традиционным фестиваля La Tomatina, пишет Reuters. Мероприятие прошло при участии десятков тысяч человек, приехавших в крохотное поселение Буньоль из самых разных уголков страны и мира. Специально для них в городок грузовиками доставили несколько тонн помидоров, после чего его улицы окрасились в красный цвет.

По традиции, бой начинается после того, как кто-то залезет на смазанный мылом деревянный столб и сорвет с верхушки свиной окорок. Помидорная битва длится около часа, причем в группы участники объединяться не могут. Сам помидор перед броском рекомендуется раздавить в руке, чтобы не нанести травму другому.

Первый такой бой прошел в Валенсии 78 лет назад. Его организовала группа друзей. С тех пор фестиваль, получивший название La Tomatina, проводится регулярно. Он включает не только помидорные баталии, но также ярмарки, концерты и фейерверки.

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