В Испании заявили о зреющем в ЕС расколе из-за газа El País: меры ЕС по экономии энергии чреваты расколом внутри Евросоюза

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Евросоюз рискует столкнуться с серьёзным расколом внутри блока на фоне усугубляющегося энергетического кризиса. «Первые трещины» уже появляются, сообщает испанское издание El País.

Европейский союз содрогается, — отмечается в публикации издания.

В El País подчеркнули, что к расколу могут привести «исключительные» меры ЕС, среди которых — нормирование и сокращение потребления газа.

Так, предложение сократить потребление газа на 15% выявило серьёзные разногласия между 27 государствами — членами ЕС. Сейчас противоречия уже выходят за рамки энергетического поля. Выяснилось, что в вопросах фискальной и монетарной политики существуют разногласия между «севером» и «югом».

В третий раз за чуть более чем десятилетие ЕС сталкивается с экзистенциальным кризисом, который станет испытанием сплочённости партнёров по блоку и их способности сохранить единое социальное, экономическое и валютное пространство, которое кропотливо создавалось на протяжении многих лет, — считает автор публикации.

Ранее стало известно, что паника началась в Европе после сообщения «Газпрома» о сокращении транзита по «Северному потоку» до 33 млн кубометров в сутки, заявил британский обозреватель Джейкоб Пол. Он отметил, что министры энергетики ЕС решили экстренно собраться 26 июля, чтобы обсудить чрезвычайный план Евросоюза по экономии газа.