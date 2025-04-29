В Испании заявили о решении проблемы с блэкаутом Премьер Испании сообщил о восстановлении работы всех электроподстанций

Фото: Francisco J. Olmo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ситуация в Испании на следующий день после масштабного отключения электроэнергии

Работа всех электрических подстанций в Испании восстановлена в полном объеме, сообщил премьер-министр королевства Педро Санчес на своей странице в соцсети Х. По его словам, подача электроэнергии возобновлена на 99,95% от общего объема.

После напряженной ночи удалось удовлетворить необходимую потребность в энергии на 99,95%, [работа] 100% подстанций <...> восстановлена, — написал Санчес.

Глава испанского кабмина добавил, что на ближайшее время назначено новое заседание совета безопасности страны. На нем власти намерены определить последующие шаги, призванные восстановить работу всей электросистемы королевства.

Ранее издание El Mundo сообщало, что жители Португалии, Испании и Андорры в понедельник, 28 апреля, остались без электричества. Люди жаловались на масштабное отключение света на всем Пиренейском полуострове и в ряде районов Франции.

По данным агентства Reuters, в Испании было объявлено чрезвычайное положение в связи с блэкаутом. Журналисты отмечали, что света лишилась вся страна, также были сложности с доступом к мобильному интернету и Wi-Fi.

Кроме того, по данным El Desmarque, запланированный на 30 апреля первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и итальянским «Интером» могут перенести из-за масштабного блэкаута в Европе. В частности, во вторник, 29 апреля, в Испанию должен прибыть миланский ФК, однако из-за неполадок с электричеством поездка может не состояться.