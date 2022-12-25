В Испании заявили, что энергокризис возник из-за конфликта на Украине Король Испании заявил, что энергетический кризис возник из-за конфликта на Украине

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Король Испании Филипп VI

Король Испании Филипп VI заявил, что кризис в сфере энергетики был спровоцирован конфликтом на Украине. Он оказывает «глубокое влияние на экономику», как и последствия пандемии коронавируса, отметил монарх в рождественском обращении к нации, сообщает ТАСС.

Филипп VI добавил, что украинскими событиями спровоцирован энергетический кризис, который несет серьезные последствия для промышленности, торговли и транспорта. Монарх добавил, что затронута безопасность Испании.

Энергетический кризис в Европе усугубился в середине лета 2022 года. Тогда у европейцев возникли первые перебои с поставками российского газа.

Ранее вице-спикер бундестага Вольфганг Кубики заявил, что Германия может превратиться в неблагополучное государство-банкрота из-за ряда настигнувших проблем. Он подчеркнул, что позиция ФРГ на мировой арене ослабнет ввиду неспособности решить ситуацию с энергокризисом и по причине других проблем.