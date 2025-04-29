В Испании отвергли причастность хакеров к масштабному блэкауту Оператор Red Electrica исключил связь блэкаута в Испании с кибератакой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Масштабное отключение электроэнергии в Испании, согласно предварительным данным, не вызвано гипотетической кибератакой, сообщает газета El Pais со ссылкой на директора по операциям компании Red Electrica Эдуардо Прието. Он исключил такую возможность.

Мы можем исключить инцидент, связанный с кибербезопасностью, — сказал Прието.

Ранее СМИ сообщили, что жители Португалии, Испании и Андорры 28 апреля остались без электричества. Люди жаловались на масштабное отключение света на всем Пиренейском полуострове и в ряде районов Франции. В Испании в связи с блэкаутом было объявлено чрезвычайное положение. Света лишилась вся страна, также были сложности с доступом к мобильному интернету и Wi-Fi.

Позже премьер-министр королевства Педро Санчес сообщил, что работа всех электрических подстанций в Испании восстановлена в полном объеме. По его словам, подача электроэнергии возобновлена на 99,95% от общего объема. Глава испанского кабмина добавил, что на ближайшее время назначено новое заседание совета безопасности страны. На нем власти намерены определить последующие шаги, призванные восстановить работу всей электросистемы королевства.