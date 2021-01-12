В Испании зафиксированы 20-градусные морозы

https://static.news.ru/photo/f0e6ca5a-54df-11eb-a23b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Испания продолжает испытывать на себе последствия снежной бури «Филомена». В двух регионах страны температура воздуха опустилась ниже −20 градусов.

Так, в городах Теруэль, Каламоча, Санта-Эулалия-дель-Кампо (провинция Теруэль) столбики термометров показали от −21 до −23 градусов. В городе Молина-де-Арагон (провинция Гвадалахара) зафиксирована температура −25,2 градуса, а в городе Белоо (Теруэль) похолодало до −25,4 градуса.

Из 50 испанских провинций в 41 выпущены предупреждения о низких температурах. Похолодало даже в тех регионах, где обычно тёплая погода сохраняется и зимой: в Барселоне, Валенсии, Севилье, сообщает издание El Pais.

Снегопад обрушился на Испанию 8 января. «Красный» уровень опасности ввели в 11 провинциях. Столица страны Мадрид оказалась буквально парализована из-за количества выпавших осадков. Дороги в городе оказались засыпаны, было остановлено железнодорожное сообщение, мадридский аэропорт переносил и отменял авиарейсы. Жертвами непогоды стали четыре человека.

Как писал NEWS.ru, самая низкая температура за последние 76 лет (ниже −10 градусов) была зафиксирована в Мадриде в ночь на 12 января. В пригородах Мадрида было ещё холоднее. В Алькале-де-Энарес термометры показывали минус 13,8 градуса, в Арганде-дель-Рей — минус 15,6 градуса.