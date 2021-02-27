Премьеру Чехии и его семье угрожали убийством

https://static.news.ru/photo/3a23ca10-79d9-11eb-9c03-96000091f725_660.jpg Андрей Бабиш Фото: Vit Simanek/CTK/Global Look Press

Премьер-министр чешского правительства Андрей Бабиш рассказал о готовившемся на него покушении. Подозреваемый в организации нападения был задержан в Испании.

По данным правоохранительных органов Чехии, нападение планировалось не только на политика, но и на его семью. О том, как узнал тревожную новость, премьер поведал в эфире телеканала CNN Prima News.

Полиция информировала меня 8 января о существовании человека, угрожающего застрелить меня и членов нашей семьи. После этого наш дом был взят под охрану, — сообщил Бабиш.

По данным испанских СМИ, несостоявшийся убийца пытался связаться с чешским политиком. Он якобы требовал от того в течение пяти дней покинуть пост, в противном случае угрожал убийством членов его семьи.

Подозреваемого зовут Лукаш Брахачек, он был задержан 12 февраля при посредничестве Интерпола испанской полицией в Барселоне — неподалёку от дома, в котором проживал.

Чешская полиция в связи с угрозами убийством возбудила уголовное дело и выступила с ходатайством об аресте Брахачека.

Ранее в Сомали, как писал NEWS.ru, несколько человек погибли в ходе покушения на замначальника Сил обороны Абаса Амина Али. Он остался жив.