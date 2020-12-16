В Испании задержали за похищение ребёнка беглого бизнесмена из РФ

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Российского бизнесмена, подозреваемого в финансовых преступлениях в РФ и объявленного в международный розыск, задержали в Барселоне. Испанские правоохранительные органы нашли предпринимателя благодаря заявлению его бывшей жены о похищении ребёнка.

Экс-супруга, живущая в России, заявила, что мужчина забрал и увёз в Испанию их дочь. Задержали бизнесмена в муниципалитете Премия-де-Дальт. Источник в полиции Каталонии сообщил РИА Новости, что ситуация с ребёнком разрешена, однако не уточнил, каким образом, так как речь идёт о несовершеннолетней. Также собеседник агентства не назвал имени бизнесмена. По словам источника, судьба задержанного теперь находится в руках Интерпола и судов.

Предприниматель покинул РФ в 2012 году и скрывался в Белоруссии и на Кипре, перед тем как прибыть в Испанию. В Барселоне он открыл несколько ресторанов, предполагается, что у него был бизнес на Балеарских островах. Полиция отмечает, что найти мужчину было сложно, так как всё его имущество и активы зарегистрированы на третьих лиц. Кроме того, бизнесмен постоянно находился в разъездах.

Ранее бывший советник руководителя Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Юрий Хохлов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, был экстрадирован в РФ властями Кипра, передавал NEWS.ru.