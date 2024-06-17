В Испании задержали пропагандистов ИГ, призывавших атаковать «Реал Мадрид»

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Гражданская гвардия Испании ликвидировала самопровозглашенный фонд, который был связан с пропагандой террористической группировки «Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщила газета El Confidencial. Сеть призывала последователей атаковать автобус с игроками футбольной команды «Реал Мадрид» и ее болельщиков.

В качестве одной из целей террористы также указывали домашнюю арену «Реала» — стадион «Сантьяго Бернабеу». Также отмечены подстрекательства к атакам во время Олимпийских игр во Франции и чемпионата Европы по футболу в Германии. Всего задержаны девять человек.

Операцию испанская гражданская гвардия проводила в сотрудничестве с ФБР и Европолом. В Испании введен четвертый из пяти возможных уровней террористической угрозы, регулярно задерживаются предполагаемые экстремисты.

Ранее сотрудники Федерального бюро расследований в ходе операции задержали в США восемь выходцев из Таджикистана, подозреваемых в связях с «Исламским государством». Их арестовали в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Филадельфии. Задержанные проникли в США через южную границу. По меньшей мере двое подозреваемых сделали это весной 2023 года. Официальной причиной ареста является нарушение иммиграционного законодательства.