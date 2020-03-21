https://static.news.ru/photo/3a8b9e4a-6b6d-11ea-882d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Terron/Global Look Press

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Испании за сутки увеличилось на 4946 человек. Об этом заявили СМИ страны со ссылкой на министерство здравоохранения.

За сутки скончались 324 человека, общее число погибших достигло 1326 человек. Выздоровели — 2125.

Всего на вечер пятницы, 20 марта, в Испании было зарегистрировано 19 980 случаев заражения, сообщает ТАСС.

Всего в мире коронавирусом заразились 277 736 человек, умерли — 11 513 человек, выздоровели — более 91 тысяч. Испания является третьей страной в мире после Китая и Италии по числу заболевших и умерших от COVID-19.

NEWS.ru писал, что полиция Испании задержала 315 человек за нарушение карантина в стране.