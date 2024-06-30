В Испании вспыхнули массовые протесты из-за «пьяных британцев» The Sun: тысячи жителей Малаги вышли на протесты против массового туризма

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Массовые протесты в Испании

Жители испанского города Малага вновь массово вышли на улицы с протестами в отношении политики властей в сфере туризма, передает британский таблоид The Sun. Демонстранты заявляют, что город стал непригодным для жизни и подчеркивают, что из-за бесконтрольного потока туристов они лишаются родных домов.

По данным издания, участие в протестных акциях, возобновившихся 30 июня после субботних шествий, принимает более 15 тысяч человек. Многие из них держат в руках плакаты с различными надписями, в том числе радикального характера. Например, некоторые во всем обвиняют пьяных британцев, которые наводнили курортный город, другие заявляют, что «одним туристом больше, одним местным жителем меньше.

Проблема приобрела систематический характер, народные волнения по данному поводу не утихают несколько последних месяцев. Испанцы отмечают, что все больше недвижимости отдается под отели и заведения увеселительного характера, из-за чего растет не только стоимость земли, но и все остальное. Кроме того. В городе появляется все больше крупных сетевых магазинов, тем самым вытесняя магазинчики местных.

Ранее стало известно о волне протестов в Японии, жители префектуры Окинава недовольны действиями американских военных с местной базы США Кадэна. Митингующие требовали от властей принять меры в связи с недавними изнасилованиями двух девушек военными, при этом одной из них на момент преступления было меньше 16 лет.