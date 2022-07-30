В Испании умер второй пациент, заразившийся оспой обезьян

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Министерство здравоохранения Испании сообщило о втором случае летального исхода от оспы обезьян, передают местные СМИ. Всего в стране зарегистрировано 4298 случаев заражения опасной инфекцией.

Этот случай свидетельствует о третьей подтвержденной смерти от оспы обезьян за пределами Африки. Накануне сообщалось о двух других случаях — они произошли в Бразилии и Испании. Первая смерть от оспы обезьян в Испании была зарегистрирована в Валенсии — в результате заражения у пациента произошел отек мозга.

Бразилец же скончался в городе Белу-Оризонти в результате септического шока. Мужчина имел пониженный иммунитет и страдал лимфомой, что усугубило его проблемы со здоровьем.

ВОЗ 23 июля объявила вспышку оспы обезьян ЧС в области здравоохранения. На сегодня в мире выявлено более 21 тыс. заболевших оспой обезьян в 78 странах. При этом более 70% инфицированных зарегистрированы в Европе.

Между тем власти Сан-Франциско объявили режим чрезвычайной ситуации на фоне распространения в городе оспы обезьян. В заявлении мэра города Лондона Брида говорится, что вирус не распространяется так же быстро, как COVID-19, однако налицо рост количества случаев заражения.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал гомосексуалов сократить число сексуальных контактов, чтобы предотвратить распространение вируса.