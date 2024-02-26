В Испании убили еще одного русского перед смертью Кузьминова РИА Новости: перед смертью Кузьминова в Испании убили другого русского

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В муниципалитете Вильяхойоса, где обнаружили тело летчика-перебежчика из России Максима Кузьминова, проживают украинские и российские выходцы, рассказал владелец расположенного там ресторана «Ла-Кала» Косина Фусьон. По его словам, которые приводит РИА Новости, там нередко случаются драки, а недавно убили еще одного русского.

Многие жители района являются выходцами постсоветского пространства. <...> После начала СВО участилось количество драк между украинцами и русскими, хотя за два года ситуация сравнительно стабилизировалась. <...> Несколько дней назад убили другого русского, но не знаю, конкретно кого, — заявил Фусьон.

Он отметил, что инцидент мог произойти из-за местных разборок. По его словам, когда стало известно о смерти «гражданина Украины», сложилось мнение, что это было профессиональное убийство. Местный житель объяснил это тем, что двоих мужчин, которые выехали из гаража, не смогли идентифицировать. Кроме того, они не оставили никаких следов и не попали на камеры, которых немало в жилищных комплексах района, добавил Фусьон.

Ранее газета Pais сообщила со ссылкой на спецслужбы Испании, что к смерти Кузьминова, угнавшего в прошлом году вертолет, считают причастными двух человек. Дело находится на расследовании Гражданской гвардии Испании в условиях секретности.

По словам главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, убитому предлагали остаться. По его словам, на украинской территории его могли бы защитить.