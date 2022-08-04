В Испании сообщили о первых умерших из-за нового вида гепатита

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Минздрав Испании сообщил о двух первых случаях смерти от гепатита неизвестного происхождения у детей, сообщает Europa Press. По данным министерства, из-за болезни скончался шестилетний мальчик и годовалый младенец, перенесшие неудачную операцию по пересадке печени. При этом трехлетняя девочка из Арагона перенесла данную операцию успешно. Всего на территории Испании выявили около 46 случаев заболевания гепатитом.

Симптомы у шестилетнего мальчика появились 2 июля, а 18-го июля его перевели в больницу в Мадриде для трансплантации в тяжелом состоянии с отеком мозга. Трансплантация была проведена 29 июля, и он умер через 24 часа после трансплантации. Другой умерший — 15-месячный ребенок, проживающий в Андалусии, — сообщает агентство.

Ранее Reuters, ссылаясь на данные ВОЗ, сообщил, что в мире было выявлено 920 вероятных случаев тяжелого острого гепатита неизвестного происхождения у детей. Агентство отметило, что с мая количество заболевших увеличилось на 270. При этом из 422 случаев, где известны пол и возраст заболевших, большее число приходится на мальчиков младше шести лет.

По данным ВОЗ, при данном виде гепатита у детей развивается острая печеночная недостаточность. По последним данным, трансплантация печени потребовалась 45 заболевшим, 18 человек умерли. В настоящее время точную причину вспышки не может определить ни один специалист. Некоторые ученые связывают это с пандемией коронавируса, его мутациями и ослаблением организма.