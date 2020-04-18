В Испании снизилось число смертей от коронавируса

https://static.news.ru/photo/23a2e3a4-82f2-11ea-b849-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство здравоохранения Испании заявило о снижении летальных исходов в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Так, за последние сутки в стране от COVID-19 скончались 399 человек.

Всю прошлую неделю этот показатель находился на уровне 520–585 смертей. Кроме того, уже третий день фиксируется снижение числа новых случаев заражения. За последние сутки вирус выявлен у 4216 человек.

Всего жертвами пандемии в королевстве стали 20 852 человека, выздоровели 80 587 пациентов.

Испания занимает вторую строчку в списке с самым большим количеством летальных исходов. На первой строчке — США, там число смертей превысило 40 тысяч.

Первый заболевший коронавирусом в Испании был обнаружен 31 января. После этого в стране резко взлетело число подтверждённых случаев COVID-19. С середины марта там введён режим повышенной готовности, передвижения жителей ограничены, писал NEWS.ru.