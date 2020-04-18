В Испании снизилось число смертей от коронавируса

Министерство здравоохранения Испании заявило о снижении летальных исходов в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Так, за последние сутки в стране от COVID-19 скончались 399 человек.
Всю прошлую неделю этот показатель находился на уровне 520–585 смертей. Кроме того, уже третий день фиксируется снижение числа новых случаев заражения. За последние сутки вирус выявлен у 4216 человек.
Всего жертвами пандемии в королевстве стали 20 852 человека, выздоровели 80 587 пациентов.
Испания занимает вторую строчку в списке с самым большим количеством летальных исходов. На первой строчке — США, там число смертей превысило 40 тысяч.
Первый заболевший коронавирусом в Испании был обнаружен 31 января. После этого в стране резко взлетело число подтверждённых случаев COVID-19. С середины марта там введён режим повышенной готовности, передвижения жителей ограничены, писал NEWS.ru.
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