В Испании рэп-музыкант получил срок за твиты и песню про короля

https://static.news.ru/photo/f8d41c00-708b-11eb-844b-96000091f725_660.jpg Пабло Хасель Фото: pablohaseloficial/instagram.com

Молодой рэпер Пабло Хасель получил два года тюрьмы в Испании за поддержку терроризма и нецензурную песню про короля. Не согласный с приговором музыкант забаррикадировался в здании университета, но правоохранителям всё же удалось задержать его.

Хасель известен левыми взглядами, значительная часть его творчества посвящена непростой участи рабочего класса в Испании. Рэпер часто критикует испанскую монархию, а в одной из песен назвал короля и представителей власти «паразитами», «мафиози» и «преступной бандой», пишет газета El Periodico. Кроме того, он призывал положить конец «фашистской монархии», которая попустительствует полицейскому насилию.

В поддержку рэпера выступили около 200 знаменитостей, в том числе режиссёр Педро Альмодовар и актёр Хавьер Бардем. Они подписали петицию, требуя отпустить Хаселя. После этого власти заявили о планах смягчить законодательство в области свободы слова, но арест музыканта отменять не стали.

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