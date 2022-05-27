В Испании раскрыли подробности о вступлении Украины в НАТО Глава МИД Испании Альбарес: НАТО не планирует предлагать Украине вступить в Альянс

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На данный момент НАТО не планирует предлагать Украине членство в Альянсе, сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. По его словам, этот вопрос пока не поднимается, а Киев не требует, чтобы его немедленно приняли в военно-политический блок, передаёт ТАСС. Глава испанского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что первостепенным сейчас является вопрос продовольственного кризиса, потому что конфликт на Украине закончится, а проблемы с зерном останутся. Альбарес отметил, что Мадрид надеется как можно скорее вывезти суда с зерном из украинских портов.

Не поднимается [вопрос] в данный момент. Украина не запрашивает этого в настоящий момент, — заявил Альбарес.

По его словам, продовольственный кризис уже ощутили на себе народы многих стран, и проблемы с продуктами будут даже после решения конфликта на Украине. Поэтому Испания готова предложить технические идеи, которые помогут вывезти украинское зерно.

Кризис продовольственной безопасности продлится дольше [спецоперации]. Мы выступаем за изучение возможности того, чтобы <...> огромная партия зерна, застрявшая на Украине, могла выйти за границу, — сказал глава испанского МИД.

Ранее директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец заявил, что для безопасности России последствия вступления Украины в Евросоюз будут сопоставимы со вступлением в НАТО. Он отметил, что из-за враждебной риторики ЕС уже сложно отличить от Североатлантического альянса.