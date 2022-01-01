В Испании раскрыли новогоднюю традицию, пришедшую из России La Vanguardia: русская княжна Софья Трубецкая принесла в Испанию традицию украшать елку

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Традицию наряжать новогоднюю елку на Новый год в Испанию привезла русская княжна Софья Трубецкая. Об этом сообщило издание La Vanguardia. Как утверждает обозреватель Хавьер Вилальтелья Ортис, княжна была одной из самых влиятельных особ в высшем обществе Мадрида, ее примеру следовал весь испанский свет.

Традицию ввела русская княжна Софья Трубецкая, которая была очень известной личностью в Мадриде в XIX веке, — написал журналист.

Он отметил, что испанцы переняли новогоднюю традицию, как только в доме княжны появилась рождественская ель, украшенная игрушками.

Княжна Софья Трубецкая предположительно являлась дочерью императора Николая I. Была замужем за французским послом герцогом Шарлем Луи Огюстом де Морни, а когда он умер, вышла замуж за Хосе Осорио, маркиза де Альканьисеса и переехала в Испанию. Там в 1870 году установила первую в стране рождественскую елку. Умерла в Мадриде 27 июля 1898 года в возрасте 60 лет от респираторного заболевания и была похоронена в Париже на кладбище Пер-Лашез в нескольких метрах от могилы первого мужа герцога де Морни.

Ранее РБК со ссылкой на пресс-службу Рослесинфорга сообщил, что поставки импортных новогодних елок в Россию из-за санкций и трудностей с логистикой заметно усложнились. В результате елок будет меньше, чем обычно, к тому же они окажутся дороже.