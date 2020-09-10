В Испании полицейский встал ногой на горло ребёнку

https://static.news.ru/photo/cd4f628e-f37b-11ea-b834-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eduardo Sanz/Keystone Press Agency/Global Look press

В Испании во время задержания подростка полицейский наступил ему коленом на горло. Видео инцидента сняли очевидцы происшествия.

Причиной такого жёсткого задержания стал отказ ребёнка надеть правильно медицинскую маску.

Как пишет NIUS, в городе Миранда-де-Эбро правоохранители на улице заметили подростка с неправильно надетой маской и попросили надеть её как следует, однако он отказался и стал с ними спорить. По некоторым данным, мальчик даже попытался ударить одного из силовиков. Тогда полицейский повалил его на землю и наступил ему на горло.

Esto no es Estados Unidos, esto pasÃ³ ayer en Miranda del Ebro. La policÃ­a reduce brutalmente a un niÃ±o de 14 aÃ±os contra el suelo por llevar mal puesta la mascarilla. pic.twitter.com/SDff30E6hB — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) September 9, 2020

Прохожие и родители ребёнка, которые находились рядом, стали возмущаться происходящим и требовать его отпустить. Вместо этого полицейские надели на мальчика наручники и забрали в участок. Семья намерена подать на правоохранителей в суд.

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