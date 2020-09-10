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В Испании полицейский встал ногой на горло ребёнку

18:28, 10 сентября 2020
Фото: Eduardo Sanz/Keystone Press Agency/Global Look press

В Испании во время задержания подростка полицейский наступил ему коленом на горло. Видео инцидента сняли очевидцы происшествия.

Причиной такого жёсткого задержания стал отказ ребёнка надеть правильно медицинскую маску.

Как пишет NIUS, в городе Миранда-де-Эбро правоохранители на улице заметили подростка с неправильно надетой маской и попросили надеть её как следует, однако он отказался и стал с ними спорить. По некоторым данным, мальчик даже попытался ударить одного из силовиков. Тогда полицейский повалил его на землю и наступил ему на горло.

Прохожие и родители ребёнка, которые находились рядом, стали возмущаться происходящим и требовать его отпустить. Вместо этого полицейские надели на мальчика наручники и забрали в участок. Семья намерена подать на правоохранителей в суд.

Как сообщал ранее NEWS.ru, в США 15-летнюю школьницу отправили в подростковую колонию за несделанное домашнее задание. Девочка, страдающая синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), отстала во время онлайн-обучения. Ранее она была осуждена за кражу с применением насилия. Суд решил оставить её на свободе под присмотром социальных служб. Однако во время самоизоляции из-за пандемии девочка перестала делать уроки. В связи с этим было решено заменить ей условный срок на реальный.

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