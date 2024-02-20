В Испании подтвердили убийство летчика-перебежчика Кузьминова Агентство Efe подтвердило смерть угнавшего российский Ми-8 пилота Кузьминова

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Источники в Испании подтвердили убийство летчика-перебежчика Максима Кузьминова в муниципалитете Вильяхойоса, пишет агентство EFE. В статье отмечается, что угнавший российский военный вертолет Ми-8 на Украину пилот был застрелен 13 февраля.

Мужчина, застреленный 13 февраля в Вильяхойосе, — это Максим Кузьминов, подтвердили Efe источники, близкие к расследованию, — говорится в сообщении.

Испанские СМИ ранее сообщили, что труп, предположительно, летчика Кузьминова обнаружили в Аликанте. Издания писали, что тело мужчины было обнаружено с 12 пулевыми ранениями. Изначально гражданская гвардия Испании не смогла подтвердить, что жертвой стал именно Кузьминов. Позже МВД страны допустило вероятность неверной установки личности умершего мужчины.

В то же время 19 февраля представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов подтвердил факт смерти Кузьминова, который угнал вертолет ВС РФ для передачи ВСУ. Он не предоставил подробностей случившегося и не сослался на какие-либо источники.

Максим Кузьминов угнал российский вертолет в августе прошлого года. Вместе с ним на борту Ми-8 были еще двое членов экипажа — бортовой техник Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. Главное разведывательное управление Минобороны Украины вскоре признало, что пойти на этот поступок Кузьминова убедила военная разведка.