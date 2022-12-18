В Испании перехватили подозрительное письмо консульству Украины в Барселоне

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В Испании перехватили подозрительное письмо, адресованное консульству Украины в Барселоне, передает агентство Europa Press. По его информации, в посылке, предположительно, были обнаружены останки животных.

Письмо прибыло между 17:00 и 18:00, и почтовое отделение предупредило сотрудников Моссо (каталонская полиция. — NEWS.ru), которые начали расследование, чтобы проанализировать содержимое конверта, и, наконец, обнаружили, что в нем не было никаких взрывчатых веществ. Согласно источникам, с которыми мы консультировались, «вполне возможно», что это останки животных, — говорится в сообщении.

ТАСС в каталонских правоохранительных органах подтвердили информацию о подозрительной посылке. В то же время полицейские не раскрыли, что содержалось в письме.

В пятницу [предоставляющая почтовые услуги компания] Correos перехватила письмо. Мы подтвердили, что оно не содержало никаких взрывчатых веществ, и начали расследование, — сказали силовики.

В начале декабря полиция в Испании изъяла из почтовых отделений несколько конвертов, в которых могли находиться глаза животных. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Никоненко заявил, что письма должны были прийти в украинские диппредставительства в Мадриде, Барселоне и Малаге. Суммарно в украинские представительства по всему миру за несколько дней было отправлено 21 подобное письмо.