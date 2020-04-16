В Испании от коронавируса скончались более 19 тысяч человек

Министерство здравоохранения Испании сообщило число людей, которые скончались от коронавируса в стране. Их оказалось 19 130 человек.
С начала пандемии в королевстве медики диагностировали коронавирус у 182 816 пациентов. От болезни удалось выздороветь 74 тысячам. 22 марта 2020 года в больницу обратилась первый заместитель главы правительства Испании Кармен Кальво. У неё также был диагностирован COVID-19. Однако она благополучно прошла госпитализацию и вылечилась.
Ранее NEWS.ru писал, что Испания на данный момент является лидером по числу заражений в Европе.
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