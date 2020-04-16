В Испании от коронавируса скончались более 19 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/75a7781e-7fd1-11ea-8bcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xavi Bonilla/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство здравоохранения Испании сообщило число людей, которые скончались от коронавируса в стране. Их оказалось 19 130 человек.

С начала пандемии в королевстве медики диагностировали коронавирус у 182 816 пациентов. От болезни удалось выздороветь 74 тысячам. 22 марта 2020 года в больницу обратилась первый заместитель главы правительства Испании Кармен Кальво. У неё также был диагностирован COVID-19. Однако она благополучно прошла госпитализацию и вылечилась.

Ранее NEWS.ru писал, что Испания на данный момент является лидером по числу заражений в Европе.