В Испании оценили потенциал применения вакцины «Спутник V» в ЕС

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Одобрение российского препарата «Спутник V» для вакцинации стран Европы регулятором ЕС может значительно помочь странам Евросоюза в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в статье испанской газеты La Vanguardia.

В статье отмечается, что публикация в научном издании Lancet выводов о российском препарате подтверждает его безопасность и эффективность. При этом, как напоминают авторы статьи, РФПИ сообщал о готовности Москвы предоставить странам ЕС 100 млн доз вакцины.

Если вакцина будет одобрена и эти дозы будут распределены, они позволят вакцинировать около 5 млн человек в Испании и 50 млн во всем ЕС, — приводит ТАСС выдержку из публикации в испанской газете.

Согласно нормативам ЕС, Испания при распределении полученных Евросоюзом вакцин может рассчитывать на 10% от полученной партии, так как в стране проживает соответствующая доля совокупного населения ЕС. На сегодняшний день в Испании проживает порядка 47 млн человек. Массовая вакцинация населения от коронавируса в стране стартовала в конце декабря.

Как сообщал NEWS,ru, научный журнал Lancet 2 февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V». По информации журнала, эффективность вакцины составила 91,6% на основе анализа данных 19 866 добровольцев, получивших первую и вторую инъекции вакцины или плацебо. На момент достижения финальной контрольной точки было 78 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом.