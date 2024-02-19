В Испании не подтвердили смерть угнавшего вертолет пилота Кузьминова Гражданская гвардия Испании не подтвердила смерть пилота Кузьминова

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Максим Кузьминов

Гражданская гвардия Испании пока не может подтвердить информацию о возможной смерти пилота из России Максима Кузьминова, угнавшего в 2023 году российский военный вертолет Ми-8 для ВСУ, заявила РИА Новости пресс-служба правоохранительных органов королевства. Там отметили, что в настоящий момент не располагают информацией по этому вопросу.

На данный момент у нас нет подтверждения этой информации, — рассказала сотрудница Гражданской гвардии.

Так она ответила на вопрос о гибели Кузьминова, тело которого, предположительно, было найдено в Испании. Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что мужчину убили 13 февраля в муниципалитете Вильяхойоса на западе страны: в него выстрелили двенадцать раз, а затем переехали машиной. SHOT утверждает, что полиция не раскрывает личность погибшего, однако местные СМИ уверяют, что это бывший летчик российских ВВС.

Максим Кузьминов угнал российский вертолет в августе прошлого года. Вместе с ним на борту Ми-8 были еще двое членов экипажа — бортовой техник Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. Главное разведывательное управление Минобороны Украины вскоре признало, что пойти на этот поступок Кузьминова убедила военная разведка. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, пилот вылетел на Украину с двумя сопровождающими на борту, от которых «затем пришлось избавиться».