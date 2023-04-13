В Испании начали расследование в отношении разработчика ChatGPT Испанский регулятор AEPD проверит разработчика ChatGPT из-за возможного нарушения правил

Фото: Sheldon Cooper/Global Look Press

Испанское агентство по защите данных (AEPD) начало предварительное расследование в отношении американской компании OpenAI, разработчика популярного чат-бота ChatGPT, сообщается на сайте регулятора. Расследование связано с возможными нарушениями правил.

AEPD обратилось в Европейский комитет по защите данных с просьбой включить ChatGPT как тему для рассмотрения на пленарном заседании. В результате комитет решил создать целевую группу для сотрудничества и обмена информацией о действиях органов по защите данных.

OpenAI предупредила в отчете о возможном использовании языковой модели GPT-4 для создания убедительной дезинформации. Компания также продемонстрировала способность чат-бота осуществлять фишинговые атаки и скрывать доказательства мошеннической деятельности.

Сегодня стало известно, что чат-бот ChatGPT по запросу журналистов подготовил проект мирного договора между Россией и Украиной. Нейросеть написала письма от лица федерального канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину и главе Украины Владимиру Зеленскому.

Ранее компания-разработчик чат-бота OpenAI сообщила, что персональные данные пользователей чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT утекли в Сеть. По информации IT-специалистов, причиной случившегося стала ошибка в работе библиотеки с открытым исходным кодом.