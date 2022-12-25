В Испании два человека погибли после падения автобуса в реку

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

В Испании в реку Лерес упал автобус с пассажирами, передает агентство EFE со ссылкой на источники в спасательной команде. В результате два человека погибли, трое числятся пропавшими без вести.

Два человека погибли, трое числятся пропавшими без вести и еще двое спасены после падения автобуса в реку Лерес в Сердедо-Котобаде, — говорится в сообщении агентства.

На месте ДТП работают пожарные и гражданская гвардия Испании.

Ранее стало известно, что 23 человека погибли в США в различных инцидентах, связанных с зимней бурей. Американцы погибали в десяти штатах. Так, в штате Огайо к гибели четырех человек привело ДТП, в котором участвовало более 50 автомобилей. Дорожную аварию спровоцировали низкая видимость и обледенение трассы. В Мичигане на улице около дома престарелых нашли замерзшей 82-летнюю женщину. В США 24 декабря без света оставались почти 400 тысяч домохозяйств и предприятий. Только за этот день в стране отменили более 2,6 тысячи авиарейсов.

В конце августа в Ярославской области произошло ДТП с участием бензовоза и автомобиля скорой помощи. Погибли трое медработников. В результате разлива топлива вспыхнул пожар, который перекинулся на жилые дома. Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров.