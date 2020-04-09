В Испании число жертв коронавируса превысило 15 тысяч

https://static.news.ru/photo/739ca29e-7a4d-11ea-8bab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Испании за сутки скончались 683 пациента, заражённых коронавирусом. Общее число жертв инфекции в королевстве увеличилось до 15 238.

За прошедшие 24 часа в стране было зарегистрировано 5756 новых случаев инфицирования COVID-19. Падение числа умерших указывает на то, что страна достигла пика пандемии, отмечает El Pais.

Газета подчёркивает, что реальное число жертв коронавируса намного превышает официальные цифры, так как в статистику включены лишь те пациенты, которым был поставлен диагноз.

Премьер-министр Испании Педро Санчес попросил правительство продлить режим чрезвычайной ситуации до 26 апреля. Политик уточнил, что возвращение к обычной жизни будет происходить «постепенно», писал NEWS.ru.