В Испании число жертв коронавируса превысило 15 тысяч

В Испании за сутки скончались 683 пациента, заражённых коронавирусом. Общее число жертв инфекции в королевстве увеличилось до 15 238.
За прошедшие 24 часа в стране было зарегистрировано 5756 новых случаев инфицирования COVID-19. Падение числа умерших указывает на то, что страна достигла пика пандемии,
Газета подчёркивает, что реальное число жертв коронавируса намного превышает официальные цифры, так как в статистику включены лишь те пациенты, которым был поставлен диагноз.
Премьер-министр Испании Педро Санчес попросил правительство продлить режим чрезвычайной ситуации до 26 апреля. Политик уточнил, что возвращение к обычной жизни будет происходить «постепенно», писал NEWS.ru.
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