В Испании биохимик умер загадочной смертью В Испании биохимик умер загадочной смертью и оставил тысячи опасных образцов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Барселоне расследуют неожиданную смерть биохимика, который изучал смертельно опасное заболевание Крейтцфельда-Якоба, известное как коровье бешенство, пишет Euro Weekly News. По данным издания, у ученого в лаборатории нашли тысячи «несанкционированных» и потенциально опасных образцов биоматериалов.

Ученый перешел на работу в испанский университет в 2018 году. Он возглавлял исследовательскую группу, куда также входила его жена, они работали над выявлением специфических веществ в спинномозговой жидкости человека. Предполагалось, что эта работа будет полезна при диагностике быстро наступающей деменции.

При этом уже в 2020 году биохимик неожиданно ушел на длительный больничный. Отмечается, что коллеги заметили у него симптомы изучаемой им смертельной болезни, однако сохранили его секрет. В 2022 году ученый умер, а в его морозильной камере на работе обнаружены тысячи образцов от людей и животных, о которых не знал университет.

Как пишет издание, лаборатория, в которой трудился биохимик, плохо оборудована для работы с биологически опасными образцами и не имеет системы биобезопасной вытяжки воздуха. Помещение в целях безопасности было немедленно изолировано и продезинфицировано. Отмечается, что инкубация Крейцфельдта-Якоба может занять несколько лет, и если на самом деле эта болезнь была причиной смерти биохимика, то он заразился не в своей лаборатории в Испании, а во время исследования болезни в Германии между 2013 и 2017 годами.

Ранее скончался шотландский генетик Иэн Уилмут, руководивший рабочей группой по созданию первого клонированного животного, известного как овечка Долли, ему было 79 лет. Уилмут имел ученые степени в области биологии, медицины и генетики. Был удостоен премии Шао и звания офицера ордена Британской империи. В 1995 году возглавил команду института Рослина по разработке методов клонирования.