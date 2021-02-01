В Испании 78 жильцов дома престарелых заболели COVID-19 после прививки

В одном из домов престарелых в испанском городе Лагартера зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. 78 постояльцев заразились COVID-19 спустя несколько дней после получения первой дозы вакцины Pfizer.
Первые симптомы заражения проявились у нескольких постояльцев на шестой день после прививки, к концу января число заразившихся выросло до 78 человек,
Все жильцы дома престарелых с 21 января изолированы в своих комнатах, чтобы избежать распространения инфекции. Тесты, сданные 22 января, показали, что коронавирусом заболели все, кроме одного жильца, а симптомы начали проявляться у работников дома престарелых. Четверо пациентов были госпитализированы, остальные проходят лечение дистанционно, отмечается в сообщении.
Ранее NEWS.ru писал, что испанские власти предложили ввести специальные сертификаты о вакцинации на международном уровне не только в странах ЕС, но и в государствах — членах ОЭСР.
При этом в испанском МИД заявили, что закрытие международных границ в условиях пандемии должно быть крайней мерой сдерживания заболевания и сейчас необходимо придумать более тонкие способы борьбы с COVID-19.