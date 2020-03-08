https://static.news.ru/photo/fb9ff5ce-61fc-11ea-bd88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mercedes Menendez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число случаев заражения новым типом коронавируса на территории Испании приближается к тысяче, всего от заболевания скончались 25 человек.

По данным газеты El Pais, в настоящее время как минимум 907 человек в стране инфицированы COVID-19.

В одном из крупнейших очагов заболевания в Испании — в автономном сообществе Мадрид — число случаев заражения за сутки увеличилось в два раза — до 436, а количество скончавшихся составило 16 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус продолжает распространяться по миру. В настоящее время заболевание зарегистрировано в 101 стране мира. За последние сутки первые случаи заражения были зафиксированы в Болгарии, Коста-Рике, Молдавии, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датских Фарерских островах и на французском карибском острове Мартиника.

Всего число заражённых превысило 110 тысяч человек, умерли 3,8 тысячи, выздоровели более 62 тысяч пациентов.