В Исландии произошло извержение вулкана Власти города Гриндавик в Исландии эвакуируют жителей из-за извержения вулкана

Фото: IMAGO/Thea Trubenbacher/Global Look Press

На полуострове Рейкьянес в Исландии началось извержение вулкана, из-за чего власти города Гриндавик проводят эвакуацию жителей, передает телерадиокомпания RUV со ссылкой на данные Метеорологического центра страны. По их данным, природный катаклизм не представляет угрозы для населения.

Извержение вулкана было зафиксировано через минуту после объявления о повышенной сейсмоактивности. На место инцидента вылетел вертолет департамента общественной безопасности для оценки ситуации.

В середине января власти на полуострове Рейкьянес уже объявляли режим чрезвычайной ситуации из-за извержения вулкана. Жителей города Гриндавик, который располагается неподалеку от места извержения, заблаговременно эвакуировали. При этом населенный пункт был частично обесточен. Открывшаяся в земле трещина интенсивно расширялась. На место были направлены вертолеты для того, чтобы выяснить точное место извержения и оценить уровень опасности.

До этого сообщалось, что вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 6,5 километра третий раз за сутки. Это стало третьим случаем с максимальным шлейфом пепла. Вулкан относится к Ключевской сопке и расположен в 30 километрах от ближайшего населенного пункта — города Ключи. Столица региона — Петропавловск-Камчатский — находится в 360 километрах от него.