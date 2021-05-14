В Исландии на продажу выставлен пробудившийся вулкан

https://static.news.ru/photo/f29fb69a-b5b0-11eb-987d-96000091f725_660.jpg Фото: Erez Marom/Global Look Press

В Исландии на продажу выставлен участок земли, на котором находится пробудившийся вулкан Фаградальсфьядль. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам Анны Тордис Гудмундсдоттир, одной из владельцев фермерского хозяйства Храун, на территории которого расположен вулкан, участок продаётся «по подходящей цене». Более того, хозяева уже получили по меньшей мере два предложения о покупке.

Анна говорит, что данная земля принадлежала её семье на протяжении нескольких поколений и теперь она хочет, чтобы «кто-нибудь построил там что-то хорошее для публики».

В свою очередь, её двоюродный брат, председатель ассоциации землевладельцев Храуна Сигурдур Гуджон Гисласон в интервью местному телеканалу Stod 2 сообщил , что желающие могут купить как весь участок целиком, так и его часть.

Власти Исландии не планируют приобретать Храун,однако готовы выделить материальные средства, дабы превратить место извержения вулкана в достопримечательность. В интервью телеканалу RUV премьер-министр страны Катрин Якобсдоттир пообещала от имени правительства предоставить 70 млн крон ($564 тысячи) для создания инфраструктуры, если после продажи территория останется открытой для публики.

Как полагают учёные, извержение вулкана может продолжаться ещё несколько лет. При этом сам он находится в часе езды от Рейкьявика, потому у даного места есть все шансы стать туристической достопримечательностью.

Вулкан Фаградальсфьядль спал в течение шести тысяч лет и пробудился вечером 19 марта. Посмотреть на извержение пришли несколько тысяч человек.