В Исландии эвакуируют город из-за угрозы извержения вулкана Жителей исландского города Гриндавик эвакуируют из-за угрозы извержения вулкана

Фото: IMAGO/Thea Trubenbacher/Global Look Press

Жителей ислансдкого города Гриндавик эвакуируют из-за угрозы извержения вулкана на острове Рейкьянес на юге страны, сообщает национальная телекомпания RUV со ссылкой на полицию. Ранее стало известно о появлении магматического потока в километре к востоку от горы Сюлингарфелл из-за интенсивной сейсмической активности.

Эвакуация в Гриндавике проходит успешно. В последние дни в Гриндавике не так много людей, и сегодня в городе люди не работают, — говорится в сообщении.

Вместе с тем телеканал привел заявление менеджера популярного среди туристов геотермального курорта «Голубая лагуна» в Исландии, который отметил, что в городе прилагаются всевозможные усилия для скорейшего завершения эвакуации.

В середине января власти на полуострове Рейкьянес объявляли режим чрезвычайной ситуации из-за извержения вулкана. Жителей города Гриндавик, который располагается неподалеку от места извержения, заблаговременно эвакуировали. При этом населенный пункт был частично обесточен. Телеканал RUV отмечал, что открывшаяся в земле трещина интенсивно расширялась. На место были направлены вертолеты для того, чтобы выяснить точное место извержения и оценить уровень опасности.