В Ирландии заявили об «уничтожении туризма» из-за украинских беженцев

Фото: pixabay

Помощь, которую предоставляет правительство Ирландии украинским беженцам «уничтожает» туристическую сферу страны, пишет The Irish Examiner. По информации издания, из-за выделения 3741 койко-мест беженцам на юге графства Керри туристические возможности страны снизились на 40%. Автор материала также указал на то, что бюджеты городов недополучают деньги от туризма.

Решения правительства о приеме и размещении украинцев, которые сократили количество туристических мест в Килларни до 40%, уничтожают бары и кафе города, — сказано в публикации.

Отмечается, что власти городов узнают об очередном поступлении партии беженцев по факту их прибытия.

Беженцам с Украины ранее дали месяц на выселение из отеля Killin в Шотландии. Отмечается, что причиной этого решения стало аннулирование контракта с правительством Шотландии. Менеджер отеля Партхив Вьяс заявил, что контракт до этого был продлен до марта следующего года, а все брони были освобождены на Рождество и зиму. Он добавил, что уведомление пришло внезапно. Украинцы прибыли в Шотландию по спонсорской программе страны. В статье не уточняется, какое количество людей оказалось под угрозой выселения.